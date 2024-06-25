Кадыров посмеялся над обвинениями СБУ в адрес главы университета спецназа Вайханова

Кадыров ответил на обвинения СБУ в адрес Вайханова и заявил о его задержании

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения, выдвинутые службой безопасности Украины (СБУ) в адрес главы Российского университета спецназа Байбетара Вайханова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«СБУ ищет Вайханова в связи с возбуждением на него уголовного дела. СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — посмеялся политик.

По данным украинской спецслужбы, руководитель университета «входит в ближайшее окружение» Кадырова и по его указанию занимается организацией подготовки тысяч военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что Вайханову было предъявлено подозрение в соответствии с частью пятой статьи 27 («Пособник в совершении преступления») и частью второй статьи 437 («Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий») Уголовного кодекса республики.