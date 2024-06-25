Лавров оценил вероятность прекращения СВО на время переговоров

Лавров: Россия не будет прекращать СВО на время переговоров по Украине

Россия не будет прекращать специальную военную операцию (СВО) на время мирных переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Лавров оценил на встрече в Академии управления при президенте Белоруссии вероятность прекращения боевых действий сразу после начала мирных переговоров. Глава МИД России подчеркнул, что Россия готова к переговорам, но не планирует останавливать СВО на время обсуждения.

«Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года», — заявил глава МИД России. Дипломат также добавил, что переговорная ситуация постоянно меняется не в пользу Украины.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова разговаривать по Украине не на основе ультиматумов, а в качестве равноправного члена переговоров.