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15:37, 25 июня 2024Бывший СССР

Лавров оценил вероятность прекращения СВО на время переговоров

Лавров: Россия не будет прекращать СВО на время переговоров по Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Россия не будет прекращать специальную военную операцию (СВО) на время мирных переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Лавров оценил на встрече в Академии управления при президенте Белоруссии вероятность прекращения боевых действий сразу после начала мирных переговоров. Глава МИД России подчеркнул, что Россия готова к переговорам, но не планирует останавливать СВО на время обсуждения.

«Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года», — заявил глава МИД России. Дипломат также добавил, что переговорная ситуация постоянно меняется не в пользу Украины.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова разговаривать по Украине не на основе ультиматумов, а в качестве равноправного члена переговоров.

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      Юрий Леонов
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