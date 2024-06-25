Лифт придавил 11-летнего школьника в российском ТЦ после просьбы его тети о помощи

В ХМАО лифт придавил насмерть 11-летнего школьника в торговом центре

В Урае Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 11-летнего школьника насмерть придавило лифтом в торговом центре (ТЦ). Об этом сообщает региональная прокуратура на своем сайте.

По данным ведомства, днем 24 июня мальчик, находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта, попытался запрыгнуть на движущуюся с первого этажа вверх платформу, однако его зажало конструкциями устройства. В результате школьник получил несовместимые с жизнью травмы. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В свою очередь, Telegram-канал Ural Mash выяснил, что все произошло после того, как тетя мальчика, работающая в одном из магазинов ТЦ, обратилась к нему и его друзьям с просьбой помочь перенести коробки на нижний этаж здания в связи с переездом торговой точки в другой павильон. Когда школьник прыгнул на движущийся подъемник, он промахнулся и упал между платформой и стеной. Дети попытались спасти приятеля и нажали кнопку вызова лифта, но конструкция только сильнее придавила пострадавшего.

Ранее лифт в отеле на улице Профессора Ивашенцова в Санкт-Петербурге раздавил голову электрику, который выполнял ремонтные работы. Спасти мужчину не удалось.