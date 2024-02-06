В петербургском отеле электрику расплющило голову лифтом

78.ru: в центре Петербурга электрику в отеле расплющило голову лифтом

В Центральном районе Санкт-Петербурга электрику в отеле на улице Профессора Ивашенцова расплющило голову лифтом во время ремонтных работ. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, мужчина прибыл в отель по вызову днем во вторник, 6 февраля. Предположительно, на сотрудника наехала лифтовая кабина.

Прибывшие на место врачи не сумели его спасти.

Сейчас городские правоохранительные органы начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске мужчине оторвало ногу в первый день работы из-за взрыва газа с пропаном.

Коллега вызвал скорую помощь, до приезда медиков пострадавшего отпаивали водой. Россиянина в тяжелом состоянии доставили в больницу.

До этого в Екатеринбурге бывший рабочий завода «Уралтрансмаш» Сергей Кузовлев отсудил у своих нанимателей шесть миллионов рублей за оторванные краном ноги.