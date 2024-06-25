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14:21, 25 июня 2024Мир

В России объяснили слова Макрона о готовности к диалогу с Путиным

Журова связала готовность Макрона к диалогу с Путиным с атакой по Севастополю

Фото: Bertrand Guay / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовность к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе с «Лентой.ру» депутат связала это заявлений с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня.

Ранее Макрон заявил, что готов возобновить диалог с Путиным.

«Если Макрон хочет это сделать и может воздействовать на Украину, это может только приветствоваться, особенно после того, что случилось в Севастополе. Я надеюсь, что мировые политики все-таки увидели, читают, видят по телевизору. Наверно, у них в новостях это прошло. И это не были военные объекты, это был пляж. И понятно, зачем это сделано — для устрашения», — сказала Журова.

Возможно, именно эти события подтолкнули Макрона к тому, чтобы опять говорить, что он готов к диалогу, если это так, то это может только приветствоваться. Если он только доведет это до конца, а не опять "позаигрывает" с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и на этом все закончится. Мы всегда открыты к диалогу. Мы всегда открыты, но на наших условиях

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам 

23 июня Вооруженные силы Украины запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 150 человек. Также не удалось спасти четырех человек, среди которых двое детей.

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Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что удар ВСУ по Севастополю призван развязать «тотальную войну». «Россия напрямую обвинила Соединенные Штаты [в атаке на Севастополь] и пообещала ответные меры. Эскалация налицо, ястребы НАТО хотят тотальной войны», — заявил он.

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      Кирилл Садовский
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