Мария Шарапова вышла в свет в прозрачном топе

Экс-спортсменка Мария Шарапова посетила показ Schiaparelli в прозрачном топе

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова посетила показ бренда Schiaparelli на Неделе моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

37-летняя экс-спортсменка вышла в свет в черном прозрачном топе, украшенном блестящей бахромой, и укороченных брюках. При этом она отказалась от бюстгальтера. В качестве обуви звезда выбрала туфли на каблуках с острым носком.

Помимо этого, знаменитости собрали волосы и сделали нейтральный макияж. Свой внешний вид Шарапова дополнила маленькой сумкой, черным ремнем на поясе и массивными серьгами.

В мае журналистка и телеведущая Ксения Собчак высмеяла наряд Марии Шараповой на Met Gala. Экс-первая ракетка мира посетила проходивший в Метрополитен-музее в Нью-Йорке бал Института костюма в зеленом макси-платье бренда Prabal Gurung. Наряд обнажал плечи спортсменки, а в дополнение к нему шла длинная накидка с пышным декором в виде цветов.