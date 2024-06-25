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13:32, 25 июня 2024Из жизни

Мужчина пытался смыть змееныша в унитаз и был укушен

В Бруклине мужчина пытался смыть детеныша змеи в унитаз и был укушен

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

В районе Бруклин, США, мужчина был укушен змеенышем, когда пытался смыть его в унитаз. Об этом сообщает телеканал ABC 7 New York.

Мужчина нашел детеныша маисового полоза в ванне. Сначала, как пишет People, он подумал, что обнаружил какого-то червя, и решил избавиться от него, но пострадал. Маленькая змея укусила мужчину за указательный палец, пока он пытался засунуть ее в унитаз. Тогда он положил детеныша обратно в ванну и вызвал полицию.

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Змееныша поймали и отправили в приют для животных, а мужчине на месте происшествия оказали необходимую помощь. Маисовый полоз не ядовит, поэтому сейчас с мужчиной уже все хорошо. Предполагается, что змея попала в ванную комнату пострадавшего через канализацию.

Ранее сообщалось, что в Таиланде кобра заползла ночью в трусы к мужчине. Ядовитую змею смогли вытащить так, что никто не пострадал.

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      Юлия Юткина
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