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11:21, 21 июня 2024Из жизни

Ядовитая змея заползла к мужчине в трусы среди ночи

The Thaiger: в Таиланде кобра заползла ночью в трусы к мужчине

Фото: Hendrik Schlott / Unsplash

В Таиланде спасли мужчину, к которому ночью в трусы заползла кобра. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Районг 8 июня. Представителей службы по отлову змей Snake Rescue Rayong вызвали в дом в восточной части провинции. Выяснилось, что местный житель обнаружил ядовитую змею у себя в трусах среди ночи.

Вокруг дома пострадавшего собрались соседи, а сам он лежал на кровати и боялся даже вздохнуть. Рептилия притаилась у левой ноги мужчины. Змееловы поймали ее крюком за хвост, медленно вытащили из исподнего и поместили в специальный мешок.

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Сотрудники Snake Rescue Rayong пояснили, что кобра оказалась там в поисках теплого места для сна. Они пошутили, что самым важным в этом случае было «не поймать не ту змею».

Ранее сообщалось, что жительница Индии сделала заказ в Amazon и получила очковую кобру вместе с посылкой. Змея была примотана клейкой лентой к упаковке.

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      Никита Савин
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