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10:42, 25 июня 2024Наука и техника

НАСА пообещало опередить Китай на Луне

Билл Нельсон: НАСА в XXI веке отправит человека на Луну раньше Китая

Фото: NASA / Globallookpress.com

НАСА в XXI веке отправит человека на Луну раньше Китая. С таким обещанием в интервью The Washington Post выступил директор американского космического агентства Билл Нельсон.

Издание напоминает, что в конце 2025-го естественный спутник Земли должен облететь корабль с четырьмя американскими астронавтами на борту, а в конце 2026-го на поверхность Луны должны высадиться люди. «Я думаю, мы идем по графику», — сказал Нельсон.

По его словам, хорошим сигналом для того, что указанный график сохранится и НАСА опередит Китай, являются недавние успешные испытания системы Starship компании SpaceX.

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Ранее издание SpaceNews сообщило, что в ходе четвертых летных испытаний прототипа многоразовой транспортной системы Starship, состоявшихся 6 июня, удалось сохранить ускоритель Super Heavy и корабль Starship.

В июле 2023-го на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов страны Чжан Хайлянь заявил, что до конца десятилетия Китай готовится отправить на Луну двух человек.

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      Иван Потапов
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