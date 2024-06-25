Образ Анджелины Джоли на прогулке назвали «белой скатертью» в сети

Образ американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли на прогулке в Нью-Йорке в сети назвали «белой скатертью». Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Фотографы заметили 49-летнюю знаменитость с дочерью Вивьен на шопинге. Так, для выхода на улицу Джоли выбрала белое платье длины макси на тонких бретелях и черные ботильоны на высоких каблуках. Помимо этого, звезда взяла коричневую кожаную сумку.

Кроме того, она собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки. Ее дочь, в свою очередь, примерила бежевую футболку, светлые синие джинсы и кроссовки.

Фото: TheImageDirect.Com / Legion-media.ru

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под материалом. «Черные сапоги с белой скатертью! Даже на Анджелине это выглядит некрасиво», «Я думал, это белая простыня», «Каждому свое, но ее стиль ужасен», «Черная замша летом?» — высказались они.

В феврале Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж. Знаменитость фотографы заметили на улице Нью-Йорка с новой прической — телезвезда перекрасилась в блонд. Джоли запечатлели в белом лонгсливе, длинном пальто черного цвета и брюках-клеш.