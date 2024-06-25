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14:39, 25 июня 2024Забота о себе

Онколог развеял миф о связи рака и чая в пакетиках

Онколог Черемушкин: версия о раке из-за микропластика кажется надуманной

Фото: PxHere

Онколог Евгений Черемушкин рассказал, что употребление чая в пакетиках не вызывает рак, однако некоторую опасность представляет микропластик, выделяемый из материала упаковки. Распространенный миф он развеял в беседе с NEWS.ru.

По словам онколога, микропластик встречается повсеместно, в том числе его используют для производства одноразовых пакетиков для чая. В момент, когда такой пакетик заливают кипятком, он начинает выделять канцерогенные вещества. Они, попадая в организм, своей активностью способны повреждать ДНК и вызывать мутации клеток, объяснил Черемушкин.

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Тем не менее он подчеркнул, что версия о возникновении онкологических заболеваний из-за микропластика кажется надуманной, поскольку сегодня его канцерогенное влияние не включено в категорию первостепенного риска.

Ранее фельдшер Наталья Балан предупредила о проблемах с мозгом из-за вейпов. По ее словам, курение электронных сигарет снижает концентрацию внимания и память.

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      Екатерина Улитина
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