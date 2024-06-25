ООН уличили в двойных стандартах из-за реакции на удар по Севастополю

Небензя заявил о двойных стандартах ООН из-за реакции на удар по Севастополю

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что реакция секретариата ООН на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю свидетельствует о двойных стандартах. Слова дипломата приводит РИА Новости.

По его словам, отсутствие реакции со стороны западных СМИ не удивляет РФ, поскольку жизни мирных россиян «их не интересуют». «Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права», — высказался он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США поговорят с представителями украинской стороны после атаки на Севастополь. 23 июня ВСУ ударили по городу ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Пострадал 151 человек.