Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:08, 25 июня 2024Мир

ООН уличили в двойных стандартах из-за реакции на удар по Севастополю

Небензя заявил о двойных стандартах ООН из-за реакции на удар по Севастополю

Фото: MFA Russia / Globallookpress

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что реакция секретариата ООН на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю свидетельствует о двойных стандартах. Слова дипломата приводит РИА Новости.

По его словам, отсутствие реакции со стороны западных СМИ не удивляет РФ, поскольку жизни мирных россиян «их не интересуют». «Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права», — высказался он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США поговорят с представителями украинской стороны после атаки на Севастополь. 23 июня ВСУ ударили по городу ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Пострадал 151 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон захотел поговорить с Украиной по поводу удара по Севастополю. Что США не понравилось в поведении Киева?

      Искатели сокровищ нашли свидетельство существования легендарного клада

      США объявят о новом пакете военной помощи Украине

      Ассанжа освободили из британской тюрьмы

      Россиянам назвали некомфортный для покупки курс доллара и евро

      ООН уличили в двойных стандартах из-за реакции на удар по Севастополю

      ВСУ уничтожили здание в Белгородской области

      В США сообщили о подготовке Ассанжа к сделке с американской прокуратурой

      Люди рассказали о самых безумных поступках ради секса

      США пообещали поговорить с Украиной после атаки на Севастополь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше