Описана обстановка на атакованном ВСУ пляже в Севастополе

РИА Новости: пляж Учкуевка после удара ВСУ закрыт, выставлено оцепление

Пляж Учкуевка в Севастополе, который в воскресенье, 23 июня, попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), до сих пор закрыт. Обстановку на пляже описал корреспондент РИА Новости

По его данным, на входе на пляж выставлено оцепление. Близ него находится стихийный мемориал, куда люди продолжают нести цветы и игрушки в память о жертвах теракта.

Ранее сообщалось, что в больницах Севастополя после атаки остаются 50 пострадавших, в числе которых 12 детей. В Москву на лечение направили 12 детей и 10 взрослых. Четверо детей находятся в тяжелом состоянии — у них минно-взрывные ранения.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.