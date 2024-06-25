Полковник назвал последствия уничтожения на Украине системы защиты от дронов

Полковник Матвийчук предрек потерю Киевом критических инфраструктурных объектов

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал последствия уничтожения системы защиты Вооруженных сил Украины (ВСУ) от дронов стоимостью полмиллиарда долларов. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук предрек потерю Киевом критических инфраструктурных объектов.

Ранее экс-глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили полмиллиарда долларов на сооружения, призванные защитить объекты энергетической инфраструктуры от российских дронов. По его словам, защита не сработала, поскольку вместо дронов по подстанциям наносились удары ракетами.

«ВСУ сделали ставку на средства радиоэлектронной борьбы с дронами. Все было вложено в возведение этих сооружений. Наши обошли их тем, что дроны не прилетели, а прилетели ракеты, которые на средства радиоэлектронной борьбы внимания не обращают. Они нанесли удары туда, куда целились наши операторы», — сказали Матвийчук.

Чем это грозит ВСУ? Потерей критических инфраструктурных объектов, которые сегодня влияют на экономику Украины, она не может развиваться. Простые жители практически по 8-12 часов сидят без света, так как энергетические мощности полностью подорваны нашими ударами Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Специалист также объяснил, чем грозит Киеву урон, нанесенный энергетической системе Украины. «Украина — это постсоветское государство, которое было электрифицировано почти 100 процентов, и вся мощность была в том, что она имела великолепный энергетический запас для тяжелой промышленности, для металлургии, для машиностроения. Сегодня это все выведено из строя, экономика полностью остановилась, и ничего они производить не могут», — заключил Матвийчук.

11 июня Киевская школа экономики (KSE) опубликовала исследование, в котором утверждалось, что ущерб энергоинфраструктуре Украины от ударов России составляет более 56 миллиардов долларов. Исследователи подсчитали, что убытки и потери энергетического сектора Украины по состоянию на май составляют 56,2 миллиарда долларов.

При этом прямой ущерб инфраструктуре оценивается в 16,1 миллиарда долларов. «Потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов, составляют 50,5 миллиарда долларов», — заявили аналитики KSE.