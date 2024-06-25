ВСУ потратили полмиллиарда долларов на защиту энергетической инфраструктуры от дронов. В чем ошибся Киев?

Экс-глава МВД Украины заявил, что Россия уничтожила защиту от дронов за $500 млн

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили полмиллиарда долларов на сооружения, призванные защитить объекты энергетической инфраструктуры от российских дронов. Об этом бывший глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал в интервью на YouTube-канале экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы.

По его словам, защита не сработала, поскольку вместо дронов по подстанциям наносились удары ракетами.

Все это было уничтожено

Юрий Луценко бывший глава МВД Украины

Политик также задался вопросом, кому пришло в голову направить столь значимую сумму на защиту исключительно от беспилотников. Он допустил, что такое решение могло было бы быть принято до начала специальной военной операции, когда было неясно, чем могут ударить российские войска. Но даже после многих месяцев боевых действий все равно считала угрозой только дроны, резюмировал Луценко.

Ущерб энергоинфраструктуре Украины превысил 50 миллиардов долларов

Ущерб энергоинфраструктуре Украины от ударов Вооруженных сил (ВС) России составляет более 56 миллиардов долларов. Соответствующее исследование опубликовала Киевская школа экономики (KSE). Исследователи подсчитали, что убытки и потери энергетического сектора Украины по состоянию на май составляют 56,2 миллиарда долларов. При этом прямой ущерб инфраструктуре оценивается в 16,1 миллиарда долларов. «Потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов, составляют 50,5 миллиардов долларов», — заявили аналитики KSE.

Ранее министр энергетики республики Герман Галущенко пожаловался, что Украина лишилась 50 процентов электрогенерирующих мощностей. Он предупредил, что оставшейся электрогенерации не хватит, чтобы пережить зиму. Чиновник также отметил, что Украине не хватает импорта электроэнергии из других стран, чтобы покрыть дефицит.

Бывший президент Украины Петр Порошенко согласился с мнением, что энергетическая ситуация в стране зимой близится к катастрофической. Он указал, что ситуация с энергетикой зимой может спровоцировать отъезд множества украинцев из страны, а отопление во многих домах будут включать всего на четыре часа в сутки.

Россия сосредоточилась на выводе из строя генерирующих мощностей

Российские войска сосредоточили ракетные удары по крупным генерирующим мощностям Украины. Так, 22 марта была полностью выведена из строя Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС), которая находится в подконтрольном Киеву Запорожье. В «Укргидроэнерго» подтвердили, что ДнепроГЭС остановила электрогенерацию и полностью прекратила свою работу.

1 июня в Киеве признали, что Российская армия обстреляла энергетические объекты в пяти регионах Украины. При этом уточнялось, что высокоточным ракетным ударом были поражены две гидроэлектростанции, их оборудование получило критические повреждения.