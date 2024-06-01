Россия ударила по объектам энергосистемы Украины. Также поражены арсеналы с западным вооружением

МО РФ сообщило о поражении объектов энергосистемы и арсеналов оружия ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК). Кроме того, под удар попали арсеналы хранения западного оружия. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что удар ВС России стал ответом на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены

Минобороны России

На Украине заявили о критических повреждениях двух ГЭС

Ранее 1 июня пресс-служба «Укргидроэнерго» сообщила, что оборудование двух гидроэлектростанций (ГЭС) получило критические повреждения в результате обстрелов. «Противник обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции», — отмечается в заявлении.

Помимо ГЭС, повреждена близлежащая инфраструктура. О каких именно гидроэлектростанциях идет речь, в «Укргидроэнерго» не уточнили.

Однако в социальных сетях пишут о повреждении Днепровской ГЭС в Запорожье.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Минобороны отчиталось о действиях Российской армии в ходе СВО

Помимо ударов по оружейным арсеналам и объектам энергетики, Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Кроме того, были поражены боевая машина РСЗО HIMARS, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

В свою очередь подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения («Азов»; внесена в список террористических организаций и запрещена в России) в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики.

Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбито 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции

Минобороны России

Ранее, 31 мая, Минобороны сообщило, что российские войска за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием в зоне проведения СВО. В ходе атак также использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты.