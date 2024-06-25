Популярный в России комик раскрыл заработок в Comedy Club

Комик Романов рассказал, что заработал в Comedy Club несколько тысяч долларов

Популярный в России стендап-комик Дмитрий Романов, ранее уехавший из страны, раскрыл свой заработок во время работы в юмористическом шоу Comedy Club. Подробностями он поделился в ходе трансляции, запись которой доступна на YouTube.

Комик рассказал, что в 2007 году он работал в украинском филиале Comedy Club в Одессе и заработал на проекте несколько тысяч долларов. В 2010 году юморист переехал в Москву. «Пошли заработки, а деньги — всегда для меня подтверждение тому, что ты двигаешься в правильном направлении», — отметил Романов.

В сентябре 2023 года комик раскрыл свой доход после отъезда из России. Романов заверил, что сейчас зарабатывает примерно столько же, сколько зарабатывал, когда выступал в России. В начале 2024 года он объявил о завершении карьеры комика и планах заняться инфобизнесом.

Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Комик участвовал в шоу Comedy Club, Stand Up и «Убойная лига» на ТНТ. После ухода с телеканала он начал сотрудничать с передачей «Вечерний Ургант». В 2022 году юморист покинул Россию. Летом 2023 года стало известно, что Романов получил израильское гражданство.