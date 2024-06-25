На PlayStation 5 появятся игры с PS3

Gadgets360: Sony добавит поддержку некоторых игр с PS3 на PS5

На консолях PlayStation 5 в обозримом будущем можно будет запустить старые игры, вышедшие для PlayStation 3. Об этом сообщает издание Gadgets360.

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера Джеффа Грабба, который заявил, что корпорация Sony работает над обратной совместимостью игр с PS3 «достаточно долгое время». По словам Грабба, он ожидал, что японская фирма расскажет об этой функции в начале года, но этого не произошло. «Но это не значит, что этого никогда не произойдет», — подытожил специалист.

Сообщение Грабба соответствует отчету основателя портала XboxEra Ника Бейкера. В своем подкасте Бейкер заявил, что поддержка некоторых игр PS3 действительно появится на актуальных консолях Sony. Также автор отметил, что речь идет не о полной обратной совместимости, то есть на PS5 не будут доступны все раритетные тайтлы. По его словам, речь идет о поддержке избранных игр, каждую из которых будут переносить отдельно.

Ожидается, что игры с PS3 будут перенесены с использованием эмулятора. Вероятно, Sony объявит об этой функции до конца года. На приставке актуального поколения PlayStation 5 работает функция обратной совместимости, позволяющая запускать игры PS4.

В конце июня глава Xbox Game Studios Мэтт Бути заявил, что GTA VI повлияла на сроки выхода других тайтлов. По его словам, крупные студии пересмотрели дату релиза своих игр, чтобы она не накладывалась на дату выхода новой части GTA.