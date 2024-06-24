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11:19, 24 июня 2024Наука и техника

GTA VI повлияла на выход других игр

Выход видеоигр от Microsoft перенесут, чтобы они не оказались «в тени» GTA VI

Кадр: GameSpot / YouTube

Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути заявил, что GTA VI повлияла на сроки выхода других тайтлов. Об этом Бути заявил в ходе подкаста Variety Strictly Business.

По словам представителя игрового подразделения Microsoft, другие студии ориентируются на Grand Theft Auto VI — точнее, на сроки выхода игры Rockstar. Мэтт Бути подчеркнул, что по этой причине многие издатели переносят сроки релиза своих игры — чтобы они не совпадали со сроками выхода GTA VI.

«Мы все с нетерпением ждем этой игры, которая должна быть потрясающей», — заявил представитель Microsoft. В том числе из-за того, чтобы не оказаться «в тени GTA VI», корпорация не стала называть точные сроки своих тайтлов. Так произошло с Fable и DOOM: The Dark Ages. Издатели будут переносить сроки выхода своих продуктов, когда узнают о дате выпуска новой GTA.

Также Бути отметил, что Microsoft владеет несколькими крупными студиями. В этой связи, чтобы избежать внутренней конкуренции, ей важно разнести по календарю даты выхода тайтлов таким образом, чтобы они не пересекались.

В конце мая инсайдер Moore's Law Is Dead заявил, что компания Sony намеренно задержала выход новой игровой консоли, хотя девайс был готов к выпуску еще в 2023 году. Это связано с выходом GTA VI в 2025 году — корпорация намерена выпустить консоль как можно ближе к срокам релиза тайтла.

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      Андрей Ставицкий
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