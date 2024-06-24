GTA VI повлияла на выход других игр

Выход видеоигр от Microsoft перенесут, чтобы они не оказались «в тени» GTA VI

Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути заявил, что GTA VI повлияла на сроки выхода других тайтлов. Об этом Бути заявил в ходе подкаста Variety Strictly Business.

По словам представителя игрового подразделения Microsoft, другие студии ориентируются на Grand Theft Auto VI — точнее, на сроки выхода игры Rockstar. Мэтт Бути подчеркнул, что по этой причине многие издатели переносят сроки релиза своих игры — чтобы они не совпадали со сроками выхода GTA VI.

«Мы все с нетерпением ждем этой игры, которая должна быть потрясающей», — заявил представитель Microsoft. В том числе из-за того, чтобы не оказаться «в тени GTA VI», корпорация не стала называть точные сроки своих тайтлов. Так произошло с Fable и DOOM: The Dark Ages. Издатели будут переносить сроки выхода своих продуктов, когда узнают о дате выпуска новой GTA.

Также Бути отметил, что Microsoft владеет несколькими крупными студиями. В этой связи, чтобы избежать внутренней конкуренции, ей важно разнести по календарю даты выхода тайтлов таким образом, чтобы они не пересекались.

В конце мая инсайдер Moore's Law Is Dead заявил, что компания Sony намеренно задержала выход новой игровой консоли, хотя девайс был готов к выпуску еще в 2023 году. Это связано с выходом GTA VI в 2025 году — корпорация намерена выпустить консоль как можно ближе к срокам релиза тайтла.