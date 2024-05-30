Sony намеренно отложила релиз PlayStation 5 Pro

Sony отложила выход PlayStation 5 Pro, чтобы он совпал с релизом крупных игр

Корпорация Sony намеренно задержала выход новой игровой консоли, хотя девайс был готов к выпуску еще в 2023 году. Об этом рассказал автор блога на YouTube Moore's Law Is Dead.

По информации блогера, во время разработки PS5 Pro был момент, когда проект улучшенной версии базовой консоли Sony могли закрыть. Однако все проблемы были решены, и приставка была полностью готова к выходу на рынок еще в 2023 году. Тем не менее в компании решили отложить релиз.

Автор канала Moore's Law Is Dead заявил, что руководители корпорации поступили таким образом, потому что хотели, чтобы выпуск новой приставки совпал с релизом крупных игр. Таким образом, в Sony посчитали, что в 2023 году важных для индустрии тайтлов не выходило.

По версии автора, игрой, которая привлечет к себе внимание десятков миллионов геймеров, может оказаться GTA VI. Выход очередной игры серии Grand Theft Auto должен состояться в конце 2025 года. В свою очередь, релиз PlayStation 5 Pro ожидается ближе к концу 2024-го.

В начале мая специалисты проекта Digital Foundry рассказали о характеристиках новой консоли Sony PlayStation. По информации экспертов, PS5 Pro получит производительность 33,5 терафлопса, частоту процессора до 2,35 гигагерц, режим «ультраускорения».