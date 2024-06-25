Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:16, 25 июня 2024Интернет и СМИ

Раскрыты ответные меры на блокировку российских СМИ в Европе

МИД: Россия ограничит доступ к нескольким СМИ Евросоюза с 25 июня

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В МИД заявили, что Россия ограничит доступ к ряду европейских СМИ на территории страны. Ответные меры на блокировку российских медиа в Европе раскрыты на сайте ведомства.

«Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции», — говорится в заявлении МИД РФ.

МИД сообщает, что Россия ограничит вещание и доступ к интернет-ресурсам 81 Евросоюза с 25 июня. В список вошли медиакомпании из таких стран, как Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Чехия, Швеция и других государств.

О том, что Россия примет ответные меры на ограничение доступа к СМИ России в Европе, ранее сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она заявляла, что Москва озвучит их в ближайшее время.

Ранее Совет Евросоюза объявил, что в Европе ограничат доступ к трем российским СМИ с 25 июня. Сообщалось, что ограничения коснуться РИА Новости, изданий «Известия» и «Российская газета».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова

      Бывший следователь в суде отказался признавать вину по делу о получении рекордной взятки

      В России дали МУС совет после выдачи ордера на арест Шойгу и Герасимова

      Разгадана тайна гигантского полярного сияния 2022 года

      В ЕС продлили действие механизма для украинских беженцев

      В Петербурге задержали 13 участников аферы по обману мужчин в дорогих ресторанах

      Лавров высказался о реакции США и ЕС на теракты в Севастополе и Дагестане

      В России объяснили слова Макрона о готовности к диалогу с Путиным

      Певица Бьянка показала фигуру до и после похудения на снимках без фотошопа

      Появились кадры с места падения BMW с третьего этажа парковки в Краснодаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше