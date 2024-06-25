Раскрыты ответные меры на блокировку российских СМИ в Европе

МИД: Россия ограничит доступ к нескольким СМИ Евросоюза с 25 июня

В МИД заявили, что Россия ограничит доступ к ряду европейских СМИ на территории страны. Ответные меры на блокировку российских медиа в Европе раскрыты на сайте ведомства.

«Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции», — говорится в заявлении МИД РФ.

МИД сообщает, что Россия ограничит вещание и доступ к интернет-ресурсам 81 Евросоюза с 25 июня. В список вошли медиакомпании из таких стран, как Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Чехия, Швеция и других государств.

О том, что Россия примет ответные меры на ограничение доступа к СМИ России в Европе, ранее сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она заявляла, что Москва озвучит их в ближайшее время.

Ранее Совет Евросоюза объявил, что в Европе ограничат доступ к трем российским СМИ с 25 июня. Сообщалось, что ограничения коснуться РИА Новости, изданий «Известия» и «Российская газета».

