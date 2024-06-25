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11:59, 25 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности обстоятельств нападения многодетной матери с ножом на двух дочерей

Под Красноярском прокуратура контролирует дело о нападении матери на дочерей
Начало событий в новости Россиянка заподозрила мужа в измене и в качестве мести напала с ножом на двух дочерей

Фото: ГСУ СКР по Красноярскому Краю и Республике Хакасия

Под Красноярском, в Курагинском районе, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о нападении матери на двух малолетних дочерей. Об этом «Ленте.ру» сообщил прокурор Курагинского района Андрей Шабанов с места происшествия.

По его словам, ранее многодетная семья, в которой произошло преступление, в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Семья является полной, на профилактических учетах не состоит. Задержанная является домохозяйкой. Глава семьи работает на железной дороге. Он сказал, что прокуратура организовала проверку. Ведомство установит точные обстоятельства происшествия.

По версии следствия, предположительно, женщина напала на детей из-за мести мужу, потому что она заподозрила его в неверности. Во время преступления мужчина находился на работе. О случившемся узнал от знакомых.

Ранее сообщалось, что в результате нападения 3-летняя девочка не выжила, а 8-летняя доставлена в больницу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и о покушении на убийство. В ближайшее время она будет допрошена.

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      Анна Габай
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