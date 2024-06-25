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14:58, 25 июня 2024Наука и техника

Раскрыты возможности нового российского берегового ракетного комплекса

«Известия»: в российских БРК «Рубеж-МЭ» реализована концепция «катер на колесах»

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В новых российских береговых ракетных комплексах (БРК) «Рубеж-МЭ» реализована концепция «катер на колесах». Возможности российского оружия раскрыли «Известия».

По словам генерального директора компании-разработчика «Тайфун» Андрея Петракова, «Рубеж» является модификацией БРК «Бал». «Все в одном — четыре ракеты, свой локатор, свои системы управления, питания, связь», — сказал он.

Соответствующие машины смонтированы на базе КамАЗа и способны работать как автономно, так и в составе соединения. Ударная мощь восьми машин — 32 ракеты в одном залпе. Экипаж включает водителя и командира.

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«Рубеж» предназначен для загоризонтного обнаружения, сопровождения и поражения надводных целей. Боекомплект — крылатые ракеты Х-35УЭ дальностью поражения 260 километров. БРК оснащается активной или пассивной радиолокационной станцией. В первом случае дальность обнаружения составит 250 километров, во втором — 450.

Ранее Минобороны России сообщило, что корабли Тихоокеанского флота России выполнили боевые упражнения и поразили воздушные цели в рамках двухстороннего учения группировок в Японском и Охотском морях.

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      Иван Потапов
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