Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 25 июня 2024Наука и техника

Корабли ТОФ поразили артиллерией воздушные цели на учениях

Корабли ТОФ поразили воздушные цели на учениях в Охотском и Японском морях

Фото: Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота / ТАСС

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России выполнили боевые упражнения и поразили воздушные цели в рамках двухстороннего учения группировок ТОФ в Японском и Охотском морях. Об этом сообщило Минобороны России.

Палубные вертолеты Ка-27ПС из состава тактических групп кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ провели разведку и поиск противника в море, а экипажи кораблей отработали маскировку при помощи дымовых завес для защиты от морских дронов.

«На втором этапе корабельные группы вступили в морской бой с кораблями условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Для поражения средств воздушного нападения были применены также зенитно-ракетные комплексы самообороны», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Учения, которые проходят под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины, продлятся до 28 июня. В маневрах задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации, подразделения морской пехоты, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Ранее в июне стало известно, что экипажи малых противолодочных кораблей проекта 1331М «Казанец» и «Уренгой» Балтийского флота отработали уничтожение подлодки торпедами в ходе учений в море.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Джулиана Ассанжа выпустили из тюрьмы. Основателю WikiLeaks грозило 175 лет тюрьмы за раскрытие военных преступлений США

      Кадыров посмеялся над обвинениями СБУ в адрес главы университета спецназа Вайханова

      Украинские беспилотники атаковали город в Белгородской области

      Россия подпишет соглашение о сотрудничестве с Ираном

      Бывший вице-президент США назвал освобождение Ассанжа ошибкой

      В России высказались о риске отправки европейских военных на Украину

      В Крыму ответили на заявление Киева о блокировании полуострова

      Корабли ТОФ поразили артиллерией воздушные цели на учениях

      Жители Сергокалы порассуждали о причастности сыновей главы района к экстремизму

      В Венгрии оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз за несколько месяцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше