Корабли ТОФ поразили артиллерией воздушные цели на учениях

Корабли ТОФ поразили воздушные цели на учениях в Охотском и Японском морях

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России выполнили боевые упражнения и поразили воздушные цели в рамках двухстороннего учения группировок ТОФ в Японском и Охотском морях. Об этом сообщило Минобороны России.

Палубные вертолеты Ка-27ПС из состава тактических групп кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ провели разведку и поиск противника в море, а экипажи кораблей отработали маскировку при помощи дымовых завес для защиты от морских дронов.

«На втором этапе корабельные группы вступили в морской бой с кораблями условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Для поражения средств воздушного нападения были применены также зенитно-ракетные комплексы самообороны», — говорится в сообщении.

Учения, которые проходят под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины, продлятся до 28 июня. В маневрах задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации, подразделения морской пехоты, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Ранее в июне стало известно, что экипажи малых противолодочных кораблей проекта 1331М «Казанец» и «Уренгой» Балтийского флота отработали уничтожение подлодки торпедами в ходе учений в море.