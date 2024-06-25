Рекордную выдачу микрокредитов объяснили

«Скоринг Бюро»: выдача микрокредитов в России выросла почти на 14 процентов

В мае 2024 года российские микрофинансовые организации (МФО) выдали рекордные объемы займов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Скоринг Бюро» и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Как объяснил главный аналитик управляющей компании «Иволга-капитал» Марк Савиченко, основная причина этого — высокий спрос со стороны населения.

«Скоринг Бюро» сообщило, что клиенты-физлица получили ссуды на 81,4 миллиарда рублей. По сравнению с апрелем в денежном выражении выдачи выросли на 9,9 процента, а в количественном — на 13,8 процента. В годовом выражении объем одобренных кредитов вырос почти на 42 процента. В НБКИ посчитали, что россияне в последний месяц весны получили 3,4 миллиона кредитов на 44,6 миллиарда рублей. В количественном выражении рост составляет 4,6 процента, а в денежном — 6,7 процента. Годовой рост объема выдачи — 16,4 процента.

box#3717306

Директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» Никита Коточигов объяснил ситуацию тем, что микрокредитные организации пытаются «надышаться», собрав побольше заемщиков, прежде чем регулирование ужесточат. С июля в России изменятся правила расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Участников рынка обяжут получать информацию о финансовой нагрузке клиента не в одном, а во всех квалифицированных бюро кредитных историй.

Свой вклад вносят и банковские МФО, куда направляют заемщиков, которым не дали кредит в самом банке. Об их растущем числе высказался финансовый директор группы Eqvanta Яков Ромашкин.

По словам гендиректора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, клиентская база микрокредитных компаний выросла за весну более чем на 120 тысяч человек. Особенно динамично ситуация развивается в городах Урала — Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Перми.

Как заметил Коточигов, основной спрос на микрокредиты формируется за счет постоянных клиентов, которых на рынке почти 55 процентов. Однако все больше становится и новых заемщиков. Так, 8 процентов россиян, которые в первом квартале получили микрозаем в МФО, прежде никогда не обращались к таким финансовым источникам.

Впрочем, по данным НБКИ, если в 2023 году 42 процента от общего количества обращений за займами завершалось выдачей кредита, то в 2024 году этот показатель снизился до 39 процентов.

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин спрогнозировал, что в 2024 году выдачи микрозаймов в РФ вырастут на 25 процентов в годовом выражении. Пока спрос на классические микрозаймы остается «устойчиво высоким», но после 1 июля динамика рынка замедлится.

В 2023 году в России выдали рекордный объем микрокредитов, который достиг триллиона рублей. По сравнению с 2022 годом прирост составил 30 процентов. В позапрошлом году выдача выросла на 22 процента.

К началу марта 2024 года уровень одобрения заявок по микрозаймам для новых заемщиков составил 19 процентов, а для повторных — 84 процента. В 2023 году это соотношение равнялось 19 и 93 процентам соответственно.