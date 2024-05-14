Россияне рекордно набрали микрозаймов

«Эксперт РА»: объемы выдач микрозаймов в России достигли 1 триллиона рублей

По итогам 2023 года объемы выдач микрозаймов в России оказались рекордными и достигли уровня в 1 триллион рублей. Прирост к показателю 2022-го составил 30 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».

При этом рост выдач микрозаймов на российском финансовом рынке фиксируют второй год подряд. Так, по итогам 2022 года показатель вырос на 22 процента. Однако в 2023-м темпы увеличения оказались еще более внушительными. На этом фоне суммарная прибыль российских микрофинансовых организаций (МФО) выросла до рекордной отметки в 57 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что наращиванию объемов выдач микрозаймов в России не смогли помешать регуляторные ужесточения. Речь идет в том числе об обновлении базовых стандартов для МФО, утвержденных руководством Центробанка (ЦБ) еще в конце апреля 2023 года.

Если раньше во многих подобных организациях для получения микрозайма в онлайн-режиме было достаточно копии паспорта и номера телефона, то со вступлением в силу изменений сотрудников МФО обязали тщательнее проводить проверки документов потенциальных заемщиков. Кроме того, регулятор потребовал от микрофинансовых организаций внимательнее изучать сведения о кредитной истории клиентов.