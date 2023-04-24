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02:03, 24 апреля 2023Экономика

В России ужесточили правила выдачи онлайн-займа россиянам

«Известия»: в России с 24 апреля МФО ужесточили онлайн-проверку данных заемщиков

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В России со вторника, 24 апреля, вступают в силу утвержденные Центробанком обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). В частности, ужесточены правила проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах, пишут «Известия».

До сегодняшнего дня во многих МФО для получения денег было достаточно копии паспорта и номера телефона. Теперь же организациям придется провести минимум три из десяти мероприятий, прописанных в стандартах. Сотрудники МФО, в частности, должны будут убедиться в действительности паспорта клиента, подлинности фотографии в нем, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он использует указанные в заявлении счет и номер.

Большая часть изменений направлена на предотвращение случаев мошенничества при выдаче онлайн-займов, об этом изданию рассказали в Центробанке.

«Ранее единых правил по проверке данных, предоставленных клиентом, у МФО не было. Однако многие крупные компании уже использовали предусмотренные стандартом способы проверки», — уточнили представители регулятора.

В ЦБ также уточнили, что в прошлом году Банк России получил почти 4,2 тысячи жалоб на мошеннические займы, полученные с использованием чужих персональных данных. При этом с конца прошлого года их количество только растет.

Теперь в обновленных базовых стандартах для предотвращения ситуаций с мошенниками прописаны десять мероприятий идентификации клиентов. При выдаче онлайн-займа МФО должна осуществить не менее пяти проверок. Процесс получения займа станет более сложным не только для кредитора, но и для заемщика. Но, как считают эксперты, клиент получит больше гарантий безопасности, а у МФО будет меньше издержек.

20 апреля глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российские кредитные организации должны взять ответственность за действия финансовых мошенников. Во время выступления в Госдуме она сообщила, что сейчас последствия социальной инженерии «расхлебывают только сами люди». Глава ЦБ назвала подобные преступления одной из значимых проблем на протяжении нескольких последних лет.

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Марина Совина
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