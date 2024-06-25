Россиян предупредили о неочевидном вреде шашлыка

Гастроэнтеролог Евстигнеева предупредила, что любители шашлыка быстро стареют

Любители шашлыка быстро стареют и рискуют столкнуться с раком, предупредили гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева и онколог Марина Шорина. О неочевидном вреде шашлыка врачи рассказали россиянам в программе «Страна советов» на Пятом канале.

Евстигнеева объяснила, что в корочке шашлыка содержится специальный белок, регулярное употребление которого в пищу может повлечь преждевременное старение. По ее словам, эти белки накапливаются в организме, провоцируя вялотекущее воспаление в организме и раннее старение.

Шорина добавила, что увлечение шашлыком повышает риск развития рака из-за канцерогенов, содержащихся в подгоревшем мясе. Канцерогены негативно влияют на обмен веществ и организм в целом, добавила онколог.

«Канцерогены оседают в легких, попадают на слизистые оболочки желудка и кишечника. Канцероген может встраиваться в структуру ДНК и менять ее, вызывая неконтролируемый процесс деления клеток. Аномальные клетки увеличиваются в размерах, мутируют и становятся злокачественными», — прокомментировала Шорина.

В то же время врачи обратили внимание на то, что угрозу для здоровья шашлык несет при постоянном употреблении. Если же есть его в редких случаях — не чаще раза в неделю и не более 200 граммов за раз, то организм справится с негативным воздействием.

Ранее диетолог Алексей Кабанов оценил сочетание шашлыка с майонезом. Он отметил, что майонез не сделает мясо вреднее.