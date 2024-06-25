Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:37, 25 июня 2024Забота о себе

Россиян предупредили о неочевидном вреде шашлыка

Гастроэнтеролог Евстигнеева предупредила, что любители шашлыка быстро стареют

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Любители шашлыка быстро стареют и рискуют столкнуться с раком, предупредили гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева и онколог Марина Шорина. О неочевидном вреде шашлыка врачи рассказали россиянам в программе «Страна советов» на Пятом канале.

Евстигнеева объяснила, что в корочке шашлыка содержится специальный белок, регулярное употребление которого в пищу может повлечь преждевременное старение. По ее словам, эти белки накапливаются в организме, провоцируя вялотекущее воспаление в организме и раннее старение.

Шорина добавила, что увлечение шашлыком повышает риск развития рака из-за канцерогенов, содержащихся в подгоревшем мясе. Канцерогены негативно влияют на обмен веществ и организм в целом, добавила онколог.

«Канцерогены оседают в легких, попадают на слизистые оболочки желудка и кишечника. Канцероген может встраиваться в структуру ДНК и менять ее, вызывая неконтролируемый процесс деления клеток. Аномальные клетки увеличиваются в размерах, мутируют и становятся злокачественными», — прокомментировала Шорина.

В то же время врачи обратили внимание на то, что угрозу для здоровья шашлык несет при постоянном употреблении. Если же есть его в редких случаях — не чаще раза в неделю и не более 200 граммов за раз, то организм справится с негативным воздействием.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Ранее диетолог Алексей Кабанов оценил сочетание шашлыка с майонезом. Он отметил, что майонез не сделает мясо вреднее.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В России рассказали о загадочном инциденте с беспилотником США над Черным морем. В Кремле заявили, что ничего не знают

      Популярный в России комик раскрыл заработок в Comedy Club

      Продюсер оценил возможность тура по России арестованного певца Шарлота

      Не планировавшая рожать женщина неожиданно узнала о пятерняшках

      Появилось новое видео с бегущими от кассетной бомбардировки туристами в Крыму

      Дагестанец рассказал о желании арестованного экс-главы Сергокалинского района «убрать» его

      Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи в суде

      Ассанжу запретили лететь коммерческими авиалиниями в Австралию

      Один российский регион отказался от повышения тарифов ЖКУ

      В Кении вспыхнул бунт из-за повышения налогов. В ходе беспорядков пострадала сестра Барака Обамы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше