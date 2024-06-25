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14:05, 25 июня 2024Путешествия

Россиянам раскрыли цены на путевки в Северную Корею

Shot: недельная путевка в КНДР обойдется почти в 100 тысяч рублей с человека

Фото: FrentaN / Shutterstock / Fotodom

Недельная туристическая путевка в КНДР обойдется одному человеку почти в 100 тысяч рублей. Цены на отдых в одной из самых закрытых стран мира россиянам раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, за последние девять месяцев туры в Северную Корею подорожали в среднем на 15 процентов: если раньше они стоили примерно 83 тысячи рублей, то сейчас — уже 95 тысяч рублей. Но в составе организованной группы поездка получится дешевле.

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Так, участнику группы от 6 до 9 человек придется потратить около 80 тысяч рублей, группы от 10 до 15 человек — около 75 тысяч рублей, а группы больше 16 человек — около 71 тысячи рублей. В эту стоимость входят авиаперелет из Владивостока в Пхеньян и обратно, проживание, трехразовое питание, экскурсии, трансфер и работа гида. Виза оплачивается отдельно и стоит около 5000 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР летом 2024 года. Он также подчеркнул, что между государствами восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

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      Алина Черненко
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