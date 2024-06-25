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14:37, 25 июня 2024Россия

Россияне поддержали поджегшего подростков участника СВО

Курганцы подписали петицию в поддержку поджегшего подростков участника СВО

Фото: EugeneSergeev / Фотобанк Лори

Жители Курганской области поддержали участника специальной военной операции (СВО), которого обвиняют в том, что он поджег двух подростков. Об этом сообщает портал Ura.ru.

В августе 2023 года 22-летний мужчина подошел к двум школьникам возле сельского клуба, облил их бензином из канистры и поджег горючую жидкость зажигалкой. Вспыхнувшие подростки получили ожоги различной степени тяжести. У одного было обожжено 98 процентов тела, другой отделался 10 процентами ожогов. Одного из пострадавших спасти не удалось.

Корреспондент издания передал из зала суда, что защита обвиняемого предоставила во время заседания петицию с подписями жителей села Верхнеглубокое, в котором произошла трагедия. Всего обращение в поддержку участника СВО подписали 125 курганцев. С положительной характеристикой россиянина также выступил его сослуживец.

Сам обвиняемый заявил, что в момент поджога подростков «был в стоянии сильного душевного волнения», и попросил учесть этот факт при вынесении приговора.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала защитить общество от бывших заключенных, участвовавших в СВО. Она заявила, что вернувшиеся из зоны спецоперации бывшие осужденные недостаточно социализированы, а потому количество преступлений с их участием может увеличиться.

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      Марк Леонов
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