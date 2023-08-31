В Курганской области россиянин облил двух школьников бензином и поджег

В Курганской области задержали россиянина, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью двоих подростков. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, ЧП произошло возле здания дома культуры в деревне Верхнеглубокое. 22-летний подозреваемый подошел к двум школьникам, облил их бензином из канистры и поджег горючую жидкость зажигалкой. Вспыхнувшие подростки получили ожоги различной степени тяжести. У одного обожжено 98 процентов тела, второй отделался 10 процентами ожогов.

Школьникам оказывают медицинскую помощь. Злоумышленник был задержан. Следователи выясняют мотив совершенного преступления.

29 марта сообщалось, что сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге бара на Зеленодольской улице в Москве. Россиянин пошел на преступление из-за неприязни к персоналу.