Россиянин поджег бар из-за неприязни к персоналу

В Москве полиция задержала подозреваемого в поджоге бара

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге бара на Зеленодольской улице в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Поджигателем оказался 41-летний житель столицы. По версии следствия, преступление он совершил на почве личной неприязни к персоналу заведения. Поздней ночью мужчина, предварительно разбив окно, бросил в помещение подожженную емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего скрылся. В результате произошедшего пожара никто не пострадал, сумма причиненного собственникам бара ущерба составила 870 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

