Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 29 августа 2023Силовые структуры

Россиянин поджег бар из-за неприязни к персоналу

В Москве полиция задержала подозреваемого в поджоге бара

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге бара на Зеленодольской улице в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Поджигателем оказался 41-летний житель столицы. По версии следствия, преступление он совершил на почве личной неприязни к персоналу заведения. Поздней ночью мужчина, предварительно разбив окно, бросил в помещение подожженную емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего скрылся. В результате произошедшего пожара никто не пострадал, сумма причиненного собственникам бара ущерба составила 870 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны впервые заявило о перехвате противокорабельной ракеты ВСУ «Нептун»

    Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

    Российские школьники решили рассказать всю правду об учителях

    Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

    Российские войска нанесли ракетный удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в ДНР

    Российские войска отбили три атаки ВСУ на одном направлении

    США отменили секретный запуск ракеты с российским двигателем

    Курс доллара поднялся до 96 рублей

    Вероятность прихода бабьего лета в Москву оценили

    Еще одна российская компания заморозила цены на ноутбуки и смартфоны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости