Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:06, 25 июня 2024Наука и техника

Российский «Димитровград» поразил морские цели «Москитами»

Катер Балтфлота «Димитровград» поразил цели ракетами «Москит» на учениях

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Ракетный катер Балтийского флота «Димитровград» проекта 12411 выполнил условные пуски крылатых ракет «Москит» по мишеням в ходе отработки элементов курсовой задачи К-2 в море. Об этом сообщило Министерство обороны.

«В морских полигонах Балтийского флота экипаж ракетного катера "Димитровград" выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетного комплекса "Москит"», — говорится в сообщении.

В результате пусков все цели успешно поразили. Также во время выхода в море экипаж провел учение по отражению налета беспилотников и атаки безэкипажных катеров условного противника при помощи ствольной артиллерии и выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Ранее в июне главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев сообщил, что комплекс «Калибр-НК» с крылатыми ракетами подтвердил эффективность в ходе специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Посол России в США объяснил реакцию Запада на предложение Путина по Украине

      На PlayStation 5 появятся игры с PS3

      Туристка отправилась на йога-ретрит на Багамах и загадочно исчезла

      Княжескую резиденцию раскопали тюменские студенты

      Рост объема банковских вкладов россиян оценили

      Студенты из Индии устроили драку у здания российского суда и попали на видео

      Бывшего замглавы отдела полиции в российском городе задержали за полумиллионную взятку

      В Петербурге проехавший на красный мотоциклист сбил женщину на зебре и попал на видео

      Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан

      Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше