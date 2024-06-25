«Ростех» поставил в войска партию гаубиц 2С43 «Мальва»

«Ростех»: в войска поставлена партия САУ 2С43 «Мальва»

В войска поставлена партия самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С43 «Мальва». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

«Гаубицы предназначены для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника», — заявили в госкорпорации.

Новейшая 152-миллиметровая самоходная колесная гаубица создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8 на 8, ее боезапас насчитывает не менее 30 выстрелов.

Ранее РИА Новости сообщило, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали применять российскую САУ 2С43 «Мальва» для контрбатарейной борьбы и поражения точечных целей.

Также в июне госкорпорация заметила, что максимальная дальность стрельбы 2С43 «Мальва» может превышать заявленные 24 километра.