Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

В Харьковской области заметили российскую САУ 2С43 «Мальва»

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали применять российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С43 «Мальва» для контрбатарейной борьбы и поражения точечных целей. Технику заметили в Харьковской области, пишет РИА Новости.

Отмечается, что «Мальва» — первая российская САУ на колесной базе. Она значительно легче и мобильнее основной гусеничной гаубицы того же калибра — «Мсты-С». Боевая масса машины — 32 тонны, что позволяет транспортировать ее самолетами Ил-76. Двигатель — дизельный ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 лошадиных сил.

Боевая машина способна разгоняться на шоссе до 80 километров в час, запас хода — тысяча километров, может передвигаться по бездорожью. Также «Мальва» оснащена снайперской САУ, а также современной системой управления огнем.

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