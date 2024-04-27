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17:26, 27 апреля 2024Наука и техника

ВС России в зоне СВО начали применять универсальный FPV-ретранслятор

Иванов: ВС России в зоне СВО начали применять универсальный FPV-ретранслятор

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять универсальный FPV-ретранслятор, позволяющий оператору дрона работать с открытых и закрытых позиций. Об этом РИА Новости сообщил разработчик беспилотника «Овод» Андрей Иванов.

По его словам, производство ретрансляторов налажено на той же площадке, где в настоящее время выпускается «Овод». Иванов заметил, что новая разработка «позволяет увеличивать дальность применения устройств и сохранять качество, при этом иметь расширенный диапазон работы ударных устройств».

Разработчик добавил, что ретранслятор имеет 33-метровый кабель, позволяющий оператору дрона работать из укрытия. Также есть беспроводная часть, благодаря которой оператор может уходить в укрытие, если запуск осуществляется с открытой позиции. Кроме того, на ретрансляторе реализована система конвертации сигнала, позволяющая работать с широким спектром наземного оборудования.

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«Таким образом, мы достигаем универсальности. Это устройство новое, и прямо сейчас мы выпускаем до десяти изделий в день», — сказал разработчик.

Ранее Иванов сообщил, что вторая версия FPV-дрона-камикадзе «Овод» запущена в мелкосерийное производство в России.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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