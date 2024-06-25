Сборная Австрии со счетом 3:2 обыграла Нидерланды на Евро и вышла в плей-офф

Сборная Австрии вышла в плей-офф Евро-2024, обыграв команду Нидерландов в третьем круге группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Олимпиаштадионе» в Берлине и завершилась победой австрийцев — 3:2. На шестой минуте автоголом отметился нападающий команды Нидерландов Дониэлл Мален. На 47-й минуте Коди Гакпо сравнял счет. На 59-й минуте Романо Шмид вновь вывел Австрию вперед, но 16 минут спустя Мемфис Депай восстановил равенство. Победный мяч на 80-й минуте забил Марсель Забитцер.

В параллельном матче группы D французы и поляки сыграли вничью 1:1. На гол Килиана Мбаппе точным ударом ответил Роберт Левандовски, оба отличились с пенальти.

На первом месте группы D с шестью очками финишировали австрийцы, обеспечившие себе место в плей-офф. На второй строчке французы (пять очков), они также прошли в следующую стадию турнира. Нидерланды расположились на третьем месте с четырьмя очками, команда также выступит в плей-офф. Поляки с одним очком замкнули квартет.