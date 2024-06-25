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12:50, 25 июня 2024Россия

Серию взрывов и пожар в российском регионе сняли на видео после сообщения об атаке ВСУ

В Воронежской области сняли на видео серию взрывов после сообщения об атаке ВСУ

Жители Ольховатки в Воронежской области сняли на видео серию взрывов. Снятую ими видеозапись опубликовало сообщество «Вести Воронеж» во «ВКонтакте».

На кадрах, размытых с целью осложнения установления места съемки, видно зарево пожара и поднимающееся над ним облако дыма. На протяжении всего ролика слышны звуки взрывов, помимо этого, можно заметить разлетающиеся в стороны горящие предметы, похожие с расстояния на искры. Такая картина может говорить о вторичной детонации.

Утром 25 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что регион был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ). После этого губернатор уточнил, что удар был нанесен по Ольховатскому району, в результате чего сдетонировали некие взрывоопасные объекты. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.

Затем на территории Ольховатского района, который был атакован ВСУ, ввели режим ЧС. Это было сделано для скорейшей ликвидации последствий взрыва, пояснил Гусев.

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      Алан Босиков
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