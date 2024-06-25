В российском регионе ввели режим ЧС после взрыва

Воронежский глава Гусев: в Ольховатском районе после детонации ввели режим ЧС

В Ольховатском районе Воронежской области после взрыва ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Гусев.

Ранее чиновник сообщал о детонации в районе «взрывоопасных объектов» после удара Вооруженных сил Украины. По его словам, «предметы» сдетонировали вдали от гражданских строений.

По словам Гусева, режим ЧС был введен для скорейшей ликвидации последствий взрыва. Какие именно повреждения нанес взрыв, губернатор не уточнил. Кроме того, как сообщил Гусев, после взрыва был перенесен ОГЭ в средней школе Ольховатского района.

«Прошу всех жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием и не поддаваться панике», — подытожил чиновник.

Украинские дроны атаковали регион в ночь с понедельника на вторник, 25 июня. Беспилотники были уничтожены системой противовоздушной обороны.