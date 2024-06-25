Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 25 июня 2024Россия

Снаряд ВСУ попал в дом с пожилой россиянкой

Гладков: в селе Беловское снаряд ВСУ попал в дом, где находилась пенсионерка

В селе Беловское Белгородского района снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом, в котором находилась пожилая женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское», — написал Гладков. По его данным, женщину, которая находилась внутри дома, спасти не смогли — она не выжила в результате прямого попадания снаряда в дом.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким пожилой женщины. Он пообещал оказать всю необходимую помощь.

За сутки Белгородская область несколько раз попадала под удар со стороны Украины, из-за чего ранения получили 15 человек. Трое из них находятся в реанимации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ потратили полмиллиарда долларов на защиту энергетической инфраструктуры от дронов. В чем ошибся Киев?

      Стала известна дата визита премьера Индии в Москву

      Мужчина узнал о планах невесты на день свадьбы и попал в затруднительное положение

      Зеленоградский маньяк ушел на СВО ради заработка

      В Конгрессе США поприветствовали освобождение Ассанжа

      В Турции произошло землетрясение

      Во Франции из-за выборов начали забывать об Украине

      Снаряд ВСУ попал в дом с пожилой россиянкой

      Рынок рассрочки в России решили урегулировать

      Американский посол обвинил власти Китая в препятствовании отношениям граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше