Снаряд ВСУ попал в дом с пожилой россиянкой

Гладков: в селе Беловское снаряд ВСУ попал в дом, где находилась пенсионерка

В селе Беловское Белгородского района снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом, в котором находилась пожилая женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское», — написал Гладков. По его данным, женщину, которая находилась внутри дома, спасти не смогли — она не выжила в результате прямого попадания снаряда в дом.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким пожилой женщины. Он пообещал оказать всю необходимую помощь.

За сутки Белгородская область несколько раз попадала под удар со стороны Украины, из-за чего ранения получили 15 человек. Трое из них находятся в реанимации.