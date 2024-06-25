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17:21, 25 июня 2024Ценности

Собчак высмеяли в сети за обувь с иллюзией стопы

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала фото в необычной обуви и была высмеяна в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 42-летняя знаменитость предстала в черном костюме, состоящем из пиджака с золотыми пуговицами и широких брюк. Помимо этого, звезда дополнила образ многочисленными украшениями в виде колец и серег.

В качестве обуви она выбрала черные туфли на каблуках с иллюзией стопы бренда Schiaparelli. Известно, что стоимость данной пары изделий составляет 3,3 тысячи евро (212 тысяч рублей).

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Поклонники оценили образ Собчак в комментариях под постом. «Такая мода не спасет мир. Испугает, это точно», «Кто узнал обувь, которую придумал Гена Букин?», «Ну если это красота, тогда кефир — черный», «Превращение в мумию», — написали они.

Ранее в июне Ксения Собчак взяла в поездку на ПМЭФ сумку за 11 миллионов рублей. На Петербургском международном экономическом форуме звезда позировала в черно-красном приталенном макси-платье без рукавов с V-образным декольте.

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      Екатерина Ештокина
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