Reuters: Трамп лишит Киев военной помощи при отказе от переговоров с Москвой

Два ключевых советника кандидата в президенты США Дональда Трампа представили ему план по завершению конфликта на Украине. Согласно их предложению, Вашингтон увеличит военную поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) при условии вступления Киева в переговоры с Москвой.

Также США могут выставить условия России. План предусматривает, что категорический отказ России от переговоров приведет к увеличению военной помощи ВСУ.

Советники раскрыли отношение Трампа к предложениям

Согласно плану, прекращение огня будет установлено на основе преобладающих линий фронта во время мирных переговоров. Отказ Украины от мирных переговоров, которые планируется проводить на основании имеющейся линии фронта, будет, напротив, означать прекращение любой поддержки со стороны США.

Кит Келлог Фото: Carlo Allegri / Reuters

План подготовили бывшие ответственные секретари в Совете нацбезопасности США при Трампе Кит Келлог и Фред Флейц. По словам Флейца, Трамп «не то чтобы согласился с каждым словом, но дал обратную связь, которую приятно было получить». Представитель бывшего американского президент Стивен Чунг призвал не считать слова Флейца и Кита официальной позицией Трампа.

В июле 2023 года Трамп в интервью Fox News обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Подобные высказывания он делал неоднократно.

Россия и Украина оценили предложения советников Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Reuters прокомментировал инициативу советников Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что президент Владимир Путин открыт для переговоров и Россия примет план, который будет отражать все нюансы и «реальное положение дел на местах».

Фото: Tom Brenner / Reuters

Инициативу также оценили и представители украинской стороны. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что замораживание боевых действий было бы «странным». «У Украины есть абсолютно четкое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной президентом [Владимиром] Зеленским, там четко сказано — мир может быть только справедливым, и мир может быть основан только на международном праве», — отметил он.

Тем временем в США подчеркнули, что нынешняя администрация президента Джо Байдена не собирается принуждать к переговорам ни Киев, ни Москву. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что «любые решения по переговорам остаются за Украиной».