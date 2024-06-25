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06:43, 25 июня 2024Россия

Украинские беспилотники атаковали город в Белгородской области

Шесть украинских беспилотников атаковали город Строитель в Белгородской области

Фото: Stringer / Reuters

Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Строитель в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

«Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шести БПЛА. Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя», — уточнил он. Губернатор добавил, что женщине была оказана медицинская помощь на месте, мужчину доставили в Яковлевскую ЦРБ.

Ранее ВСУ обстреляли административное здание одного из предприятий в городе Шебекино в Белгородской области. Снаряд попал в здание, в результате чего начался пожар. Возгорание было потушено, само здание полностью сгорело.

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      Маргарита Пименова
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