Украинские беспилотники атаковали город в Белгородской области

Шесть украинских беспилотников атаковали город Строитель в Белгородской области

Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Строитель в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

«Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шести БПЛА. Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя», — уточнил он. Губернатор добавил, что женщине была оказана медицинская помощь на месте, мужчину доставили в Яковлевскую ЦРБ.

Ранее ВСУ обстреляли административное здание одного из предприятий в городе Шебекино в Белгородской области. Снаряд попал в здание, в результате чего начался пожар. Возгорание было потушено, само здание полностью сгорело.