В Кремле заявили об иммунитете России к санкциям

Песков рассказал о сформировавшемся иммунитете России к западным санкциям

За последние несколько лет у России сформировался иммунитет к западным санкциям, страна развивает свой опыт минимизации негативных последствий от введенных ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что в дальнейшем Россия будет развивать полученный опыт сопротивления санкциям. «Мы постоянно развиваем этот наш опыт и будем делать это дальше», — рассказал Песков.

Ранее он назвал незаконными введенные в отношении России западные санкции и спрогнозировал, что новые ограничения, которые вошли в 14-й пакет Евросоюза (ЕС), в обозримом будущем ударят по самим странам-инициаторам.

Пресс-секретарь президента счел очередные санкции ЕС «обоюдоострым оружием» и заявил, что они вряд ли пойдут на пользу государствам-участникам европейского блока. В новый пакет западных ограничений, в частности, попали запрет на транзит сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в порты ЕС, а также санкции против 27 судов «теневого флота», которые перевозят российские энергоресурсы, и препятствование поставкам технологий и оборудования для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».