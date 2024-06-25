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14:38, 25 июня 2024Экономика

В Кремле прокомментировали новые антироссийские санкции

Песков: новые антироссийские санкции ЕС бумерангом ударят по странам-инициаторам

Фото: Ulf Mauder / Globallookpress.com

Новый, 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) бумерангом ударит по странам, которые инициировали их введение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что новые санкции ЕС вряд ли пойдут на пользу европейскому блоку. Песков назвал очередной пакет ограничений «обоюдоострым оружием». «Во многом эти ограничения бумерангом бьют по интересам тех стран, которые их вводят», — резюмировал представитель Кремля.

Российские власти, уточнил он, считают все введенные в отношении РФ санкции западных стран незаконными. «Мы выступаем категорически против», — заключил Песков.

Под новые санкции ЕС ранее попали 27 судов «теневого флота», которые перевозят российские энергоресурсы. Кроме того, европейские власти запретили транзит сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в третьи государства через порты ЕС. Еще одной мерой стало препятствование поставкам западных технологий и оборудования для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

Ранее академик РАН Александр Дынкин заявил, что ни одна другая страна в мире не смогла бы противостоять западному санкционному давлению, которое сейчас оказывается на Россию. По его словам, введенные в отношении РФ ограничения носят масштабный характер, к которому оказалась бы не готова даже китайская экономика.

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