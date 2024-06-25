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12:44, 25 июня 2024Бывший СССР

В МИД назвали нацистской позицию офиса Зеленского по Крыму

Захарова назвала нацистской позицию советника офиса Зеленского Подоляка по Крыму

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Позиция советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка по Крыму — это калька с концепции нацистской Германии эпохи Второй мировой войны в отношении полуострова. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Стопроцентная калька с немецко-нацисткой концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма», — заявила дипломат.

Она отметила, что внутреннее содержание концепции «зачистки Крыма» осталось прежним.

Ранее Подоляк заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно. По его словам, полуостров — это военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей.

23 июня Вооруженные силы Украины запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 150 человек. Также не удалось спасти четырех человек, среди которых двое детей.

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      Глеб Палехов
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