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05:35, 25 июня 2024Мир

В МИД раскрыли условие для визита Ким Чен Ына в Россию

Руденко: Ким Чен Ын посетит Россию, когда будет база для подписания документов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию состоится, когда будет наработана база для подписания документов. Данное условие для посещения главой КНДР РФ раскрыл замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко в интервью РИА Новости.

«Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита, (...) этот визит состоится», — отметил он. Руденко добавил, что Москва будет готова принять председателя государственных дел КНДР, когда стороны договорятся об этом.

Ранее заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль заявил, что КНДР может показать новые силы сдерживания в ответ на провокации со стороны США и Южной Кореи. Замглавы ведомства подчеркнул, что Северная Корея «в самых решительных выражениях» осуждает такое поведение.

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      Маргарита Пименова
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