В России бездомных начали отправлять на СВО

В ХМАО бездомные начали заключать контракты с Минобороны для отправки на СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) бездомные начали заключать контракты с Минобороны для отправки на специальную военную операцию на Украине (СВО), сообщил директор центра социальной поддержки «Фавор» Демид Лажинцев, пишет URA.RU.

По словам Лажинцева, в округе и соседних регионах появилась тенденция к снижению числа бездомных за счет того, что в России их начали отправлять на СВО. «Кому позволяет пакет документов и здоровье, те заключают контракт с Минобороны и уходят на СВО», — отметил он.

С начала 2024 года в центр соцподдержки поступили 30-40 человек, из них около 10 процентов отправились на фронт. «Некоторые из них до сих пор поддерживают с нами связь, некоторые — нет», — добавил Лажинцев.

Ранее сообщалось о 19 бездомных мужчинах из Якутии, которых отправили в зону боевых действий. Уполномоченный по правам человека в регионе Сардана Гурьева отмечала, что подобное явление говорит об изменении сознания людей с точки зрения укрепления духа и защиты страны.

