В России выступили против отправки маньяков в зону СВО

Член СПЧ Кабанов выступил против отправки маньяков в зону СВО

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов выступил против отправки маньяков в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его заявление приводит NEWS.ru.

По словам Кабанова, после возвращения из зоны СВО маньяки в 70 процентах случаев вновь совершают преступление, а потому за ними должен быть постоянный контроль. Он напомнил, что десять лет назад в России предлагали ввести браслет для особого контроля за такими заключенными, но решение до сих пор не принято, поскольку, по мнению правозащитников, мера будет нарушением конституционных прав человека.

«У меня неоднозначное отношение к этой позиции. Мы обсуждали это с коллегами и моими боевыми товарищами, которые находятся в зоне СВО. Я скажу, что у большинства отрицательное отношение к подобным историям [рецидивам преступлений по возвращению бывших заключенных из зоны спецоперации]. Понятно, что люди, которые почти 20 лет находились в местах лишения свободы, уже имеют особенности психики», — отметил член СПЧ.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала защитить общество от бывших заключенных, участвовавших в СВО. Она заявила, что вернувшиеся из зоны спецоперации осужденные недостаточно социализированы, а потому количество преступлений с их участием может увеличиться.

В ответ на это заявление депутаты Эрнест Валеев и Андрей Альшевских отметили, что вопросом социализации бывших заключенных занимаются сотрудники правоохранительных органов, и принимать отдельный закон для этого не нужно.