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22:09, 25 июня 2024Мир

В России заявили о крахе системы европейских ценностей

Рябков: решение по активам России свидетельствует о крахе системы ценностей ЕС
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что решение Европейского союза (ЕС) направить доходы от российских замороженных активов на вооружение Украины является отражением тотального краха всей системы европейских ценностей. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, действия ЕС являются неприкрытым и бесцеремонным случаем «не просто воровства, а наглого, бесцеремонного распоряжения чужим имуществом в преступных же целях».

Рябков считает, те, кто принимает подобного рода решения, должны нести уголовную ответственность. При этом он отметил, что в действиях ЕС нет «ничего удивительного». «Эти люди лишены каких-то нравственных основ и вообще понятия человеческой морали, какие-то ценности им чужды», — сказал он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель проинформировал о скором переводе Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Он уточнил, что через Европейский фонд мира данные средства пойдут на покупку дополнительных боеприпасов, единиц оружия и средств ПВО для ВСУ.

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      Марина Совина
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